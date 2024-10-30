Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Какую стратегию выбрать на падающем рынке

Какую стратегию выбрать на падающем рынке

На фоне пятничного решения ЦБ по ключевой ставке российский рынок акций продолжает безыдейно снижаться, торгуясь уже буквально в 4-5% от тех самых сентябрьских минимумов, которыми я тогда воспользовался для очередных покупок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх