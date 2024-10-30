Какую стратегию выбрать на падающем рынке

На фоне пятничного решения ЦБ по ключевой ставке российский рынок акций продолжает безыдейно снижаться, торгуясь уже буквально в 4-5% от тех самых сентябрьских минимумов, которыми я тогда воспользовался для очередных покупок.
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