Грузовик вылетел в кювет после столкновения с лосем под Новосибирском

Грузовик столкнулся с лосем на Северном объезде. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Вероятнее всего грузовик мчался на высокой скорости, так как после столкновения транспорт оказался в кювете, а бедное животное разорвало на части.
Грузовик столкнулся с лосем на Северном объезде. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Вероятнее всего грузовик мчался на высокой скорости, так как после столкновения транспорт оказался в кювете, а бедное животное разорвало на части.
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