Аршавин рассказал, почему Щетинина не оставили в «Зените-2», а отправили в аренду

«Мы могли оставить Щетинина в «Зените-2», но решили, что для развития Кирилла стоит попробовать уровень РПЛ, да и сам он хотел попробовать себя в «Ростове», поэтому пошли ему навстречу, - поделился заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.