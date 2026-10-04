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Ted Lasso's Hannah Waddingham Had A Small Role In A Popular Primetime Soap Opera

Ted Lasso's Hannah Waddingham Had A Small Role In A Popular Primetime Soap Opera

Hannah Waddingham won over TV viewers' hearts as Rebecca on Ted Lasso, but before she got her hands on AFC Richmond, she was in a long-running British soap.

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