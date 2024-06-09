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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

"А можно как-то передать Путину, что мы не виноваты?". Американцы в панике из-за учений российских моряков с товарищами в Карибском море

Ну, очень-очень интересные комментарии можно прочесть сегодня в заокеанских соцсетях. Как выяснилось, немалая часть простых американцев в данный момент находится в состоянии паники, взбудораженная не только новостью о совсем скором и, наверняка, долгожданном для принимающей стороны, визите российских моряков на Кубу.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Эффект явно преувеличен.
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3 час.

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