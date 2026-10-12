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Регионы России

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Морская прогулка к дельфинам и острову Гранд в Гоа

Морская прогулка к дельфинам и острову Гранд в Гоа

В индийском штате Гоа туристам предлагается уникальная морская прогулка на деревянных лодках из устья реки Мандови в открытый океан, где с вероятностью 90% можно увидеть стаи диких дельфинов в утренние часы.

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