Морская прогулка к дельфинам и острову Гранд в Гоа

В индийском штате Гоа туристам предлагается уникальная морская прогулка на деревянных лодках из устья реки Мандови в открытый океан, где с вероятностью 90% можно увидеть стаи диких дельфинов в утренние часы.
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