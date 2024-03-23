В WhatsApp появится новая функция

Пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) станет доступна новая функция — отключение предварительного просмотра ссылок, пишет портал WABetaInfo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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