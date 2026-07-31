Следователь Карчевский: 65 убийств Попкова расследовали без результатов генетики

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России Евгений Карчевский рассказал, как удалось установить причастность Михаила Попкова к десяткам преступлений.
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