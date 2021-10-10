Мировое обозрение

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Ученые обнаружили в магнитосфере Земли необычные «стоячие волны» (фото)

Ученые обнаружили в магнитосфере Земли необычные «стоячие волны» (фото)

В магнитосфере Земли обнаружили стоячие волны, которые способны ускорять частицы в околоземном пространстве и влиять на ионосферу Земли.

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