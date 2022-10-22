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«Сама отпустила мужа погулять с друзьями, а теперь сижу реву, одна с ребенком в четырех стенах!»

«Сама отпустила мужа погулять с друзьями, а теперь сижу реву, одна с ребенком в четырех стенах!»

«Сама отпустила мужа погулять с друзьями, а теперь сижу реву, одна с ребенком в четырех стенах!»— …Муж мне, такой: если ты против моей поездки, скажи, я останусь! Да я не против, в общем-то, сказала ему – поезжай! Собрался и уехал, а мне обидно… .

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