Аналитик Юшков: Запад признался в нарушении своих же санкций против России

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Сообщения о том, что около 40% судов, перевозящих нефть из российских портов на Балтике и Черном море, принадлежат компаниям из недружественных стран, свидетельствуют о нарушении Западом своих же санкций против России.