На Камчатке нашли пропавших снегоходчиков

Спасатели на Камчатке нашли двух пропавших мужчин, уехавших на снегоходе. Родственники пропавших трое суток ждали, прежде сообщить о ЧП, рассказал глава краевого министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.
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