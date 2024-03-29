На что способна российская «Атрина» на ломаной раме и сколько все это стоит

Уникальный вездеход собирают в Питере полностью из отечественных компонентов — на борту нет даже винтика иностранного производства! Его особенностью можно считать наличие сразу нескольких инновационных решений, благодаря которым «Атрина» оставит далеко позади многих, если не всех «проходимцев» подобного рода.
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