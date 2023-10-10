Опубликован каталог бонистического аукциона «Денежный Знак 8»

Аукционный дом «ЗнакЪ» представил каталог бонистического аукциона «Денежный Знак 8», в коллекции которого представлено большое количество бон Российской Империи, Советского Союза, региональных выпусков, а также банкноты иностранных государств и финансовые документы.
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