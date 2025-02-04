Минобороны предложило скорректировать категории годности для ряда болезней

Минобороны РФ предложило скорректировать категории годности для части болезней для призывников, которые встают на воинский учет и поступают на военную службу по контракту, следует из проекта постановления правительства РФ.
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