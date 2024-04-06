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Петербургский дневник

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10 000 шагов. Петербуржцы присоединятся к всероссийской акции

10 000 шагов. Петербуржцы присоединятся к всероссийской акции

Она приурочена ко Всемирному дню здоровья Завтра, 7 апреля, в России состоится традиционная спортивная акция «10 000 шагов к жизни», организаторами которой выступили представители общественной организации «Лига здоровья нации».

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