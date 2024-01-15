Эколог Рыбальченко: естественные елки – это позитивный вклад в экологию

Чтобы не навредить природе, при украшении дома к Новому году лучше отдавать предпочтение естественным елкам, убежден эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
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