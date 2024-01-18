В Приангарье введён учёт личных подсобных хозяйств в электронной форме

С 1 января 2024 года изменилась форма и порядок ведения похозяйственных книг. Теперь все муниципальные образования Иркутской области должны вести учёт личных подсобных хозяйств (ЛПХ) осуществляться в электронной форме, сообщает пресс-служба областного правительства.
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