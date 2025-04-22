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«Барса» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м – 12 побед и 2 ничьих

«Барса» не проигрывает в Ла Лиге в 2025-м – 12 побед и 2 ничьих

Команда Ханси Флика обыграла «Мальорку» в 33-м туре (1:0).  В этом году у «Барселоны» в Ла Лиге 12 побед и 2 ничьих.

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