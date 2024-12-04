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В Историческом сквере установили колесо обозрения

В Историческом сквере установили колесо обозрения

В Историческом сквере продолжается строительство ледового городка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», здесь уже поставили колесо обозрения, рабочие собирают искусственную елку и горки, монтируют сцену.

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