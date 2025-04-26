В мире есть только одно беспроигрышное вложение — ты сам. Тот, кто вкладывает в себя, никогда не прогорает.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В мире есть только одно беспроигрышное вложение — ты сам. Тот, кто вкладывает в себя, никогда не прогорает.
Свежие комментарии