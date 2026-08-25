Удары по НПЗ под Ростовом и Краснодаром, убиты мирные жители: атака ВСУ 25 августа

Массированные атаки ВСУ на российские регионы: последствия и реакция властей Новошахтинский НПЗ пострадал в результате ночной атаки Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях, полученных Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в результате ночной атаки.
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