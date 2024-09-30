Toyota, Mazda и Fiat отзывают 136 тысяч автомобилей, и вот почему

Сразу несколько автомобильных компаний столкнулись со сбоем в работе ПО в своих автомобилях. Так, у Toyota обнаружились ошибки в программном обеспечении электронного блока управления системы стабилизации, а у Mazda и Fiat некорректно работает ПО модулей управления подушками безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии