Toyota, Mazda и Fiat отзывают 136 тысяч автомобилей, и вот почему

Сразу несколько автомобильных компаний столкнулись со сбоем в работе ПО в своих автомобилях. Так, у Toyota обнаружились ошибки в программном обеспечении электронного блока управления системы стабилизации, а у Mazda и Fiat некорректно работает ПО модулей управления подушками безопасности.