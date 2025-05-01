Хинштейн: при атаке БПЛА ВСУ на курское село пострадал мужчина

Село Званное в Глушковском районе Курской области подверглось атаке украинских дронов, в результате которой попал в больницу мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн.
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