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Выкурили из мелового лабиринта. Русская армия взяла неприступную крепость Белогоровку

Выкурили из мелового лабиринта. Русская армия взяла неприступную крепость Белогоровку

Стратегически важный узел обороны ВСУ был разгромлен русской армией. В освобожденном поселке установлено 16 флагов России.

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