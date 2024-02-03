НОК Литвы разочаровался в МОК после допуска русских и белорусов на Олимпиаду

Власти Литвы не планируют запрещать своим спортсменах выступать на соревнованиях с представителями России и Белоруссии, однако они разочаровались в МОКРуководство Национального Олимпийского комитета Литвы выразило разочарованность в Международном Олимпийском комитете.
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