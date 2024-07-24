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В Нижнем Тагиле при государственной поддержке будет создан производственно-логистический комплекс

В Нижнем Тагиле при государственной поддержке будет создан производственно-логистический комплекс

В Нижнем Тагиле началось строительство нового логистического центра, который станет одним из ключевых элементов мегапроекта "Сухой порт", направленного на превращение региона в крупнейший транспортно-логистический центр России.

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