В Нижнем Тагиле при государственной поддержке будет создан производственно-логистический комплекс

В Нижнем Тагиле началось строительство нового логистического центра, который станет одним из ключевых элементов мегапроекта "Сухой порт", направленного на превращение региона в крупнейший транспортно-логистический центр России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии