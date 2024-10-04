КП: академик Нетесов объяснил причину отсутствия вакцины против вируса Марбург

Недавняя вспышка лихорадки Марбург вызвала опасения ученых на фоне возможности повторения пандемии. Академик РАН Сергей Нетесов объяснил в разговоре с «КП», что этот патоген действительно опасен, хотя не такой распространенный, как коронавирус.