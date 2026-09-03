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«Турция и Азербайджан - ваша «Европа»: в Армении взвыли из-за слов Путина о готовности РФ «хоть завтра» отказаться от военного партнёрства

«Турция и Азербайджан - ваша «Европа»: в Армении взвыли из-за слов Путина о готовности РФ «хоть завтра» отказаться от военного партнёрства

Телеканал "78" Реакции, особенно в сложных условиях международных отношений образца 2026-го года, выглядят даже удивительно – множество оскорблений, конечно, но ничуть не меньше призывов на армянском вразумить «зомби Пашиняна».

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Новый комментарий от пользователя
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lislis lissil

Как только российский солдат покинет пределы-Армении-его тот час заменит солдат Турции или Ирана- в этом случае- число могил в Армении превысит число могил Украины в течение этого года!и Одновременно Армения будет платить за все по европейским ценам-за электроэнергию+за транзит по российской земле нефти и газа-забудет о поставках в Россию всей сельскохозяйственной продукции и псо временем потеряет все свои вложения в Российскую экономику как и все материальные ценности которые они имеют в России-а также в Армении резко увеличится население за счет депортаций армян в России с конфискацией всего материального имущества и производств на территории России- асфальт у нас будут класть другие национальности!