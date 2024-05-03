После скандала с арестом Тимура Иванова все чаще стали слышны голоса, что данное событие предвестник отставки Министра обороны Сергея Шойгу.
Отставка Шойгу предрешена. Имя преемника уже известно
Комментарии
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Владимир Кузнецов
Новым Министром,Должен быть, Имеющий Опыт Современной Войны.Знающий Что Сейчас Требуются Войскам и Новое Вооружение.
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16 час.
Анатолий
Какой нахрен из Дюмина министр обороны. Министром должен быть Суровикин. Дюмин, хоть и был военным, но бового опыта не имеет. Работал в Федеральной службе охраны и Службе безопасности президента, занимал пост замглавы МЧС. Хватит уже МЧСников и полувоенных. Нужен реальный военный, имеющий опыт боевых действий, а не путинские свадебные генералы.
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15 час.
СК
Степан Капуста
А я приведу аргумент... Сидик Афган (не буду пояснять - кто это) вычислил год рождения преемника В.Путина - 1972 год. Высоколобые в его окружении отмели Кириенко, Медведева, Мишустина, Собянина и пр. и пр. Остался один.. Как его фамилия? Догадайтесь сами. Добавлю, что Дюмин не просто Губернатор, но и генерал с опытом боевых действий в горячих точках, Герой России, специалист спецслужб, бывший начальник личной охраны Президента. И много чего еще. Погуглите, если не лень.
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8 час.
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