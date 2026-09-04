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temapenza

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Если дома нет ничего к чаю, выручит майонез: этот воздушный пирог выпекается в общей сложности 20 минут

Когда печенья либо конфет не хватает, а идти в магазин не охото, приготовьте легкий пирог из имеющихся под рукою ингредиентов.

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