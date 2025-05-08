Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Чехи такие чехи! Не удивлюсь если там как-нибудь кто-нибудь да заявит, что во время второй мировой войны русские вовсе не освободили Чехию от немцев ( с которыми им на самом деле отлично жилось), а осквернили чешскую землю своим присутствием на ней - ага, поэтому они и памятники советским воинам сносят... Надо же как-то это непотребство оправдать.