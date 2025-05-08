Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике маршалу Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Чехии Яна Липавского о памятнике советскому маршалу Коневу.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Чехи такие чехи! Не удивлюсь если там  как-нибудь кто-нибудь да заявит, что во время второй мировой войны русские  вовсе не освободили Чехию от немцев ( с которыми им на самом деле отлично жилось), а осквернили чешскую землю своим присутствием на ней - ага, поэтому они и памятники советским воинам сносят... Надо же как-то это непотребство оправдать.
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13 час.
Сергей С
Уже)) проводят реконструкции освобождения Праги,где фигурируют шерманы с белыми звёздами и американские пехотинцы на виллисах...
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
Правильно все сказала Мария Захарова!!
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11 час.
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