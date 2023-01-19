Царьград

5 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Студенты крупного вуза Кузбасса пожаловались на нечеловеческие условия в общежитии

Студенты крупного вуза Кузбасса пожаловались на нечеловеческие условия в общежитии

Еще одна проблема: здание, в которое переселяют учащихся, находится далеко от университета.Студенты Кузбасского государственного политехнического университета пожаловались на условия в общежитии, в которое их собираются в скором времени переселить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх