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Закон, порядок, государство

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На дорогах Хабаровского края спасатели МЧС России помогли более чем 100 водителям

На дорогах Хабаровского края спасатели МЧС России помогли более чем 100 водителям

Неустойчивая погода на территории региона стала причиной сложной дорожной обстановки. Многим водителям как легковых, так и большегрузных автомобилей потребовалось содействие мобильных групп МЧС России, чтобы выбраться из снежного плена или преодолеть сложные подъёмы и спуски, выехать из занесенных дворов.

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