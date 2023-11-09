На дорогах Хабаровского края спасатели МЧС России помогли более чем 100 водителям

Неустойчивая погода на территории региона стала причиной сложной дорожной обстановки. Многим водителям как легковых, так и большегрузных автомобилей потребовалось содействие мобильных групп МЧС России, чтобы выбраться из снежного плена или преодолеть сложные подъёмы и спуски, выехать из занесенных дворов.