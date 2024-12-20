На Западе обратили внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Bloomberg: российский бизнес и чиновники жалуются Путину на ключевую ставку ЦБ Беспрецедентное повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к ведомству Эльвиры Набиуллиной, представители политической и деловой элиты регулярно жалуются на нее президенту Владимиру Путину.