Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в феврале

Академический район стал первым в Москве по темпам снижения цен на новостройки В феврале 2025 года первичное жилье заметнее всего подешевело в районах Академический, Кузьминки и Силино Академический район стал лидером в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.