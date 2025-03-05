Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в феврале

Академический район стал первым в Москве по темпам снижения цен на новостройки В феврале 2025 года первичное жилье заметнее всего подешевело в районах Академический, Кузьминки и Силино Академический район стал лидером в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.
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