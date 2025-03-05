Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в феврале

Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки в феврале

Академический район стал первым в Москве по темпам снижения цен на новостройки В феврале 2025 года первичное жилье заметнее всего подешевело в районах Академический, Кузьминки и Силино Академический район стал лидером в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх