Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Андраде: После поражения от ЦСКА в «Зените» хорошее настроение, мы заслуживали победы и сохраняем это ощущение перед «Локомотивом»

Андраде: После поражения от ЦСКА в «Зените» хорошее настроение, мы заслуживали победы и сохраняем это ощущение перед «Локомотивом»

«Хочу отметить, что в команде очень хорошее настроение, мы в хорошем состоянии подходим к игре против «Локо» несмотря на поражение в последнем матче - мы уверены, что заслуживали гораздо большего, заслуживали победы, - поделился защитник «Зенита» Кевин Андраде в ходе открытой тренировки команды перед матчем 8-го тура на «Газпром-Арене».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым