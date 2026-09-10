Андраде: После поражения от ЦСКА в «Зените» хорошее настроение, мы заслуживали победы и сохраняем это ощущение перед «Локомотивом»

«Хочу отметить, что в команде очень хорошее настроение, мы в хорошем состоянии подходим к игре против «Локо» несмотря на поражение в последнем матче - мы уверены, что заслуживали гораздо большего, заслуживали победы, - поделился защитник «Зенита» Кевин Андраде в ходе открытой тренировки команды перед матчем 8-го тура на «Газпром-Арене».
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