С Украины в день пытаются сбежать пять бригад мобилизованных: Карта специальной военной операции на Украине на 4 августа 2024 года Юлия СоколоваВопреки усиленным мерам контроля со стороны украинских властей, множество призывников продолжает искать возможности покинуть страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии