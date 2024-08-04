С Украины в день пытаются сбежать пять бригад мобилизованных: Карта специальной военной операции на Украине на 4 августа 2024 года Юлия СоколоваВопреки усиленным мерам контроля со стороны украинских властей, множество призывников продолжает искать возможности покинуть страну.