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Царьград

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Центральное телевидение Китая: открыт канал Пинлу стоимостью $10 млрд

Центральное телевидение Китая: открыт канал Пинлу стоимостью $10 млрд

Центральное телевидение Китая сообщило об открытии судоходного канала Пинлу в Гуанси. Проект стоимостью более $10 млрд соединяет юго-западные регионы КНР с Тонкинским заливом, сокращая логистические маршруты и издержки.

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