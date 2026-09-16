Центральное телевидение Китая: открыт канал Пинлу стоимостью $10 млрд

Центральное телевидение Китая сообщило об открытии судоходного канала Пинлу в Гуанси. Проект стоимостью более $10 млрд соединяет юго-западные регионы КНР с Тонкинским заливом, сокращая логистические маршруты и издержки.
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