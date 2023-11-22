Hurriyet: Эрдоган призвал страны с «сильными карманами» помочь сектору Газа

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны мира с «сильными карманами» оказать помощь фонду восстановления сектора Газа, который был создан во время недавнего саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.
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