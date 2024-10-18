Пресечена деятельность автодилерских мошенников в Новосибирске и Бердске

В Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, которые инсценировали несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с целью получения денежной компенсации по полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии