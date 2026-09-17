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AntennaDaily

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Сумка без лишних слов: почему новая модель IDOL понравилась редакции Antenna Daily

Сумка без лишних слов: почему новая модель IDOL понравилась редакции Antenna Daily

Одни сумки требуют специального образаб другие сами становятся образом. Antenna Daily изучила новую коллекцию IDOL и нашла сумку из редкой третьей категории — эта вещь просто и органично входит в жизнь и со временем начинает казаться её естественной частью.

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