В калужском Дворце спорта "Центральный" стартовал межрегиональный Кубок защитников Отечества

21 февраля в Калуге стартовал третий межрегиональный Кубок защитников Отечества. Участие в открытии масштабного мероприятия приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша, Председатель Государственного фонда поддержки участников Специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева, главный федеральный инспектор региона Игорь Князев, сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Александр Карелин, а также обладатель Ордена Мужества, младший сержант санитарной службы штурмовой группы 51-гвардейского парашютно-десантного полка, руководитель Калужского центра тестирования ГТО Артур Титов и Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.