Россиянам раскрыли, как уменьшить коммуналку и экономить десятки тысяч в год

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. За коммунальные услуги можно платить меньше без махинаций, конфликтов с управляющей компанией и потери качества жизни, а с помощью разумного потребления, рассказала РИАМО финансовый консультант – главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.