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Царьград

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  • ольга
    наркоманов разве ставят на учет? кому они нужны кроме мам и пап?Певицу Глюкозу по...
  • Вад Кук
    И кто поет на сцене уже апкоголя мало нужно наркотой обожраться , что для нее 5000 штрафа нужно поставить на учет как...Певицу Глюкозу по...
  • Дмитрий Гурин
    ну так вразумить по "хулиганке " (ст. 213 УК РФ) на 500 тыров и пусть подумают как дальше будут борзеть.....В Бурятии наглые ...

На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей

На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей

Благодаря услуге «жизненная ситуация», срок обработки запроса уменьшился со 113 до 76 дней.Для многодетных семей появился сервис, который помогает получить необходимые государственные услуги намного быстрее и в одном месте.

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