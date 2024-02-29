Путин заявил об уверенном наступлении ВС РФ по всем направлениям СВО

Вооруженные силы России уверенно наступают по всем направлениям проведения специальной военной операции на Украине, сообщил президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе.
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