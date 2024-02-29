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Аргументы и Факты

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Путин заявил об уверенном наступлении ВС РФ по всем направлениям СВО

Путин заявил об уверенном наступлении ВС РФ по всем направлениям СВО

Вооруженные силы России уверенно наступают по всем направлениям проведения специальной военной операции на Украине, сообщил президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе.

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