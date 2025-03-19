Конфеты из детской смеси "Малютка"

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)В начале 90-х годов, когда магазины были пусты, многие любители сладкого пытались приготовить вкусное из того немногого, что можно было купить в свободной продаже.
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