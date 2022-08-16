Директор ФСВТС Шугаев сообщил об отзыве у предприятий Чехии и Болгарии лицензий за ремонт украинских вертолетов

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил об отзыве у предприятий, расположенныых в Чехии и Болгарии, лицензий на ремонт вертолетов типа Ми из-за их сотрудничества с киевским режимом.