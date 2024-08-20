Экс-теннисистка Петрова: Свентек переиграла Андрееву из-за стабильности

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла представительнице Польши Иге Свентек в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Цинциннати, и отметила, что у россиянки есть все, чтобы в будущем обыграть польскую теннисистку.
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