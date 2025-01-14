Карьерный эксперт Валинуров: навык работы с ИИ становится ключевым на рынке труда

Исследователи прогнозируют глубокую цифровизацию 60% компаний к 2030 году. Однако в реальности переход на новые принципы работы происходит намного быстрее, и уже в ближайшее время навык работы с искусственным интеллектом станет самым востребованным на рынке труда, от соискателей будут требовать знаний в сфере современных технологий.