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Карьерный эксперт Валинуров: навык работы с ИИ становится ключевым на рынке труда

Карьерный эксперт Валинуров: навык работы с ИИ становится ключевым на рынке труда

Исследователи прогнозируют глубокую цифровизацию 60% компаний к 2030 году. Однако в реальности переход на новые принципы работы происходит намного быстрее, и уже в ближайшее время навык работы с искусственным интеллектом станет самым востребованным на рынке труда, от соискателей будут требовать знаний в сфере современных технологий.

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